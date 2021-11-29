Жители Фрунзенского района продолжают борьбу за сквер на Олеко Дундича

Жители Фрунзенского района продолжают борьбу за сквер на Олеко Дундича. Фото: группа "Вконтакте"/" Создадим Сквер на углу Купчинской и Дундича"/Екатерина Липецкая

Жители Фрунзенского района продолжают борьбу за сквер на Олеко Дундича. Фото: группа "Вконтакте"/" Создадим Сквер на углу Купчинской и Дундича"/Екатерина Липецкая

Жители Купчино не перестают бороться за сквер на улице Олеко Дундич. Петербуржцы пытаются остановить возведение высоток, которые начали появляться там в этом году.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, группа петербургских активистов пригласила на народный сход губернатора Петербурга, вице-губернатора Николая Линченко, главу Фрунзенского района Константина Серова, депутата Заксобрания Любовь Егорову и депутата Госдумы Оксану Дмитриеву. Об этом сообщает 78.ru.

Однако на общий сбор по приглашению явилась только депутат Оксана Дмитриева. Она отметила, что с ее стороны в сторону жителей есть поддержка, поэтому будут предприняты попытки выступить на коллегии с предложением выделить средства из федерального бюджета на то, чтобы создать в сквере общественное пространство.

«За 15-20 млн общественное пространство, думаю, можно сделать. Финансирование не принципиально, другое дело — нужно подумать, чтобы это было интересно», — заявила Дмитриева.

В 2013 году состоялись публичные слушания по поводу территории на пересечении с Купчинской улицей. С учётом их результатов был разработан и утверждён проект планировки территории. В этом году на территории стали возводить два здания, по 25 этажей в каждом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский активист высказал свои предположения по поводу плохой уборки снега на улицах города.