Жители Фрунзенского района продолжают борьбу за сквер на Олеко Дундича

Жители Фрунзенского района продолжают борьбу за сквер на Олеко Дундича
Жители Фрунзенского района продолжают борьбу за сквер на Олеко Дундича. Фото: группа "Вконтакте"/" Создадим Сквер на углу Купчинской и Дундича"/Екатерина Липецкая

Жители Купчино не перестают бороться за сквер на улице Олеко Дундич. Петербуржцы пытаются остановить возведение высоток, которые начали появляться там в этом году.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, группа петербургских активистов пригласила на народный сход губернатора Петербурга, вице-губернатора Николая Линченко, главу Фрунзенского района Константина Серова, депутата Заксобрания Любовь Егорову и депутата Госдумы Оксану Дмитриеву. Об этом сообщает 78.ru.

Однако на общий сбор по приглашению явилась только депутат Оксана Дмитриева. Она отметила, что с ее стороны в сторону жителей есть поддержка, поэтому будут предприняты попытки выступить на коллегии с предложением выделить средства из федерального бюджета на то, чтобы создать в сквере общественное пространство.

«За 15-20 млн общественное пространство, думаю, можно сделать. Финансирование не принципиально, другое дело — нужно подумать, чтобы это было интересно», — заявила Дмитриева.

В 2013 году состоялись публичные слушания по поводу территории на пересечении с Купчинской улицей. С учётом их результатов был разработан и утверждён проект планировки территории. В этом году на территории стали возводить два здания, по 25 этажей в каждом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский активист высказал свои предположения по поводу плохой уборки снега на улицах города.

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