В Петербурге перед судом предстанет мошенник, обманувший 13 человек

В Петербурге перед судом предстанет мошенник, обманувший 13 человек
Злоумышленники обманули 13 человек Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Невский районный суд.

В Санкт-Петербурге в скором времени перед судом предстанет телефонный аферист, который обманул 13 человек. Об этом сообщает прокуратура.

Известно, что мужчина совершал преступления с марта по июнь 2020 года. По предварительным данным, он входил в состав организованной группы. Злоумышленники звонили пожилым людям, вводили их в заблуждение и заполучали таким образом деньги.

Так, например, они претворялись родственниками, попавшими в беду. Всего выявлено 13 пострадавших, всем им более 80 лет. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

В отношении соучастников преступления расследование продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мошенников выманили у петербурженки 300 тыс. рублей.

мошенник новости СПб уголовное дело


 

Новости партнеров
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге перед судом предстанет мошенник, обманувший 13 человек
Еще 2 181 петербуржец подхватил коронавирус за последние сутки
Жители Кингисеппа стоят в очередях на единственный автобус до Петербурга в ...
Жители Фрунзенского района продолжают борьбу за сквер на Олеко Дундича
В Ленобласти Covid подхватил еще 381 человек
От ковида в Петербурге скончались еще 66 горожан
У пассажира Витебского вокзала насчитали 120 тыс. долгов
HH: с начала 2021 года зарплаты петербуржцев выросли на 5%