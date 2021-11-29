В Петербурге перед судом предстанет мошенник, обманувший 13 человек

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Невский районный суд.

В Санкт-Петербурге в скором времени перед судом предстанет телефонный аферист, который обманул 13 человек. Об этом сообщает прокуратура.

Известно, что мужчина совершал преступления с марта по июнь 2020 года. По предварительным данным, он входил в состав организованной группы. Злоумышленники звонили пожилым людям, вводили их в заблуждение и заполучали таким образом деньги.

Так, например, они претворялись родственниками, попавшими в беду. Всего выявлено 13 пострадавших, всем им более 80 лет. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

В отношении соучастников преступления расследование продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мошенников выманили у петербурженки 300 тыс. рублей.