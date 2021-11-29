В Кремле рассказали о мерах по борьбе с омикрон-штаммом

В Кремле рассказали о мерах по борьбе с омикрон-штаммом
Песков прокомментировал возможное введение новых ограничений в России. Фото: сайт Президента России

Дальнейшие действия России в свете появления нового омикрон-штамма COVID-19 будут зависеть от выводов ученых. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня Всемирная организация здравоохранения пытается выяснить, насколько опасен новый вариант коронавируса.

Как сообщили «РИА Новости», Песков добавил, что уже приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в страну. Кроме того, Кремль непрерывно поступает актуальная информация о темпах вакцинации из регионов России.

Напомним, для нового штамма коронавируса характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о новых ограничительных мерах из-за омикрон-штамма коронавируса вскоре должен объявить оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия омикрон


 

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