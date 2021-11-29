Эксперты назвали самые доступные японские кроссоверы в России

Кроссовер Nissan Qashqai может обойтись минимум в 1,53 млн руб. Фото: pixabay.com

Кроссовер Nissan Qashqai может обойтись минимум в 1,53 млн руб. Фото: pixabay.com

Две модели Nissan, а также Suzuki и одна Mitsubishi оказались в списке самых доступных японских кроссоверов в России.

Эти машины продаются по цене ниже 2 млн рублей и продаются только с бензиновыми силовыми агрегатами.

Как сообщают «Автоновости дня», самым бюджетным японским автомобилем класса SUV на рынке оказался Nissan Terrano, цены за который начинается от 1,16 млн рублей. Остальные четыре автомобиля, представленные в рейтинге, оказались дороже полутора миллионов рублей.

Кроссовер Nissan Qashqai может обойтись минимум в 1,53 млн руб. Автомобили Suzuki — Vitara и SX4, — стоят от 1,62 млн и 1,75 млн руб. соответственно. Цена Mitsubishi ASX начинается от 1,81 млн руб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам 2020 года.