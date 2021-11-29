Пациентку «Ленэкспо» попросили не гадать на картах Таро своим соседям

Одна из пациенток в красной зоне госпиталя «Ленэкспо» начала предсказывать своим соседям по стационару будущее по картам Таро, из-за чего больные начали сомневаться в назначенном врачами лечении.

В «Ленэкспо» рассказали, что поначалу женщина гадала только себе, а после начала «помогать» и другим пациентам. Некоторые из них начали сомневаться в назначенном лечении, поскольку при болезни страдает не только физическое, но и психологическое здоровье, человек становится более предприимчивым и уязвимым, передает «КП-Петербург».

К суровым методам борьбы с гадалкой в «Ленэкспо» решили не прибегать. Больную просто попросили не делать расклады на здоровье окружающим.

«Ничего запретить мы не можем, если человеку нравится этим заниматься, пусть занимается, но делает прогнозы только себе, а не другим пациентам», — сказали в госпитале.

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