Центр имени Гамалеи адаптирует «Спутник V» для борьбы с омикрон-штаммом

Центр имени Гамалеи адаптирует &#171;Спутник V&#187; для борьбы с омикрон-штаммом
Вакцину адаптируют под новый штамм коронавируса. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против нового омикрон-штамма, но Центр имени Гамалеи все равно модифицирует их против южноафриканского варианта COVID-19.

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), центр уже приступил к разработке новой версии «Спутника», адаптированного к новому штамму коронавируса. Такое решение обосновано существующими протоколами немедленной разработки версий вакцин для вызывающих озабоченность штаммов.

В РФПИ отметили, что в случае необходимости такой модификации, разработчики могут подготовить новую версию «Спутника» к массовому производству через 45 дней.

«Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против «омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз», — заявили в фонде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле рассказали о мерах по борьбе с омикрон-штаммом.

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