Глава ФМБА испытала на себе препарат от коронавируса «Мир-19»

Глава ФМБА испытала на себе препарат от коронавируса &#171;Мир-19&#187;
Вероника Скворцова испытала препарат от коронавируса. Фото: Кремль

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что приняла участие в испытании препарата для лечения коронавируса «Мир-19».

Скворцова рассказала в эфире телеканала «Россия-24», что попробовала антиковидный препарат на себе. Она отметила, что испытывает на себе все разработки ФМБА, точно так же поступают и ее сотрудники.

По словам Скворцовой, препарат «Мир-19» имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. Она объяснила, что лекарством нужно дышать после контакта с заболевшим ковидом, тогда вирусная нагрузка на организм резко падает.

Сейчас подходит к концу второй этап клинических исследований препарата, ФМБА отчиталось о ходе работы перед Минздравом РФ. Агентство ожидает завершения процедуры регистрации препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID.

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