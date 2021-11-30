Гинцбург пошутил о побочных явлениях «Спутника V»

Гинцбург пошутил о побочных явлениях &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины «Спутник V», что от нее растут волосы у мужчин.

«За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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