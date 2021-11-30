В Петербурге пенсионерам заплатят за вакцинацию от ковида уже в январе

Первые выплаты поступят вакцинированным в начале 2022 года, если соответствующее предложение все-таки будет ободрено окончательно.

В Санкт-Петербурге могут начать платить пенсионерам, которые решились на вакцинацию от коронавируса. Такое решение уже направлено на рассмотрение в администрации города. В том случае, если его одобрят, то первые деньги пожилые петербуржцы получат уже в январе 2021 года. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Напоминаем, что в Смольном думают о том, как простимулировать пенсионеров активнее прививаться. Дело в том, что пожилые граждане – это люди из группы риска, которым защита необходима в первую очередь. Окончательное решение о выплатах примут до 20 декабря.

Для материальной поддержки петербуржцев старше 60 лет понадобится более 2 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире коронавирусом заразились более 262 млн человек.