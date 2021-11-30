В мире коронавирусом заразились более 262 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 262 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 632 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 30 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 262 093 495, скончались от вируса 5 206 982 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 48 438 63 человек заразились, 778 701 пациент умер. На втором месте находится Индия: 34 580 832 инфицированных, 468 790 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 22 084 749 человек, умерли 614 376 человек.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 9 436 650 случаев заражения, скончались от COVID-19 268 705 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока еще только изучается в мире, однако уже послужил причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у нескольких стран и поднял волну паники, но пока для нее нет причин.

в мире зараженные в мире коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились более 262 млн человек
На Комендантском заметили снежного «дрифтера» на ВАЗ
Больше 200 подростков болеют ВИЧ в Петербурге
Гинцбург пошутил о побочных явлениях «Спутника V»
Волочкова рассказала о главное проблеме с дочерью
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Врач-инфекционист призвал не паниковать из-за нового омикрон-штамма
На Совхозном проспекте сгорел гараж