В мире коронавирусом заразились более 262 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 632 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 30 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 262 093 495, скончались от вируса 5 206 982 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 48 438 63 человек заразились, 778 701 пациент умер. На втором месте находится Индия: 34 580 832 инфицированных, 468 790 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 22 084 749 человек, умерли 614 376 человек.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 9 436 650 случаев заражения, скончались от COVID-19 268 705 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока еще только изучается в мире, однако уже послужил причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у нескольких стран и поднял волну паники, но пока для нее нет причин.