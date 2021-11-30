Петербуржцы на «Черную пятницу» покупали лампочки и конструкторы

Горожане потратились больше, чем в прошлом году.

Жители Санкт-Петербурга оказались активнее в главный день акции «Черная пятница» и потратили в несколько раз больше денег, чем в 2020 году. Такими данными делится Ozon.

Петербуржцы и жители Ленинградской области 26 ноября оформили заказов на 538 миллионов рублей. Чаще всего они заказывали светодиодные лампочки, конструкторы, кофе в зернах, тушь, зубную пасту и портативные ирригаторы. Заметно вырос спрос на ювелирные украшения, товары для туризма, охоты и рыбалки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист рассказал, как не попасться на крючок маркетологов в «черную пятницу».