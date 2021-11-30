Караулов вспомнил, как Градского доставляли на съемки «Голоса» на носилках

Самочувствие музыканта в последнее время становилось все хуже.

Журналист Андрей Караулов рассказал о последних днях жизни музыкант Александра Градского. Воспоминаниями он поделился на собственном YouTube-канале.

Друг покойного артистка отметил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Градский продолжал много работать. Недавно он сломал ногу в нескольких местах, и некоторое время не мог ходить самостоятельно. Чтобы не срывать съемки шоу «Голос», Градского доставляли на площадку на носилках.

Здоровье артиста подорвал в том числе коронавирус.

«Во время съемок ему стало плохо. Это все после ковида. Он так и не смог похудеть, хотя надежда на это была»,

— делится Караулов.

Градского экстренно доставили в московскую больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Певец пожаловался на плохое самочувствие, еще находясь у себя дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос».