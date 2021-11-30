В Петербурге нашли поликлинику, где за 15 тыс. рублей выдавали QR-код

В Петербурге нашли поликлинику, где за 15 тыс. рублей выдавали QR-код
QR-коды нужны для посещения различных заведений. Фото: Gazeta.SPb

Сотрудники, участвовавшие в мошеннической схеме, делали вид, что поставили прививку, а на самом деле выкидывали ампулы с препаратом.

В Санкт-Петербурге раскрыли схему по получению QR-кодов без вакцинации. В одной из поликлиник Красногвардейского района его предлагали купить за 15 тысяч рублей. Сообщники уже задержаны, сообщает «Фонтанка».

В сговор вступили бывший следователь, врач и две медсестры. Они находили граждан, которые не хотят делать прививку, но нуждаются в сертификате. Их ампулы выбрасывали, а документ о проведении вакцинации выдавали. Все четверо могут стать фигурантами уголовного дела о «сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (статья 237 УК РФ).

Известно, что услугой успели воспользоваться как минимум несколько десятков человек. Напоминаем, что за подделку сертификата грозит реальная ответственность – не только изготовителю, но и покупателю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Бокситогорске у водителя автобуса обнаружили поддельный сертификат.

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