Пенсионерка чистила снег своей лопатой, чтобы попасть в магазин

Пенсионерка чистила снег у входа в магазин. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Пенсионерка чистила снег у входа в магазин. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Пожилой петербурженке пришлось самостоятельно расчищать снег у входа у одного из домов, чтобы попасть в магазин.

По словам очевидцев, пенсионерка боролась со снегом на углу перекрестка Дегтярной улицы и 4-й Советской. Подробности рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Покупатель, пенсионерка чистит вход, чтоб пройти в магазин. Заведующая Морозова лишь разводит руками и говорит, что у них нет лопаты», — написал автор записи.

Сегодня дорожная ситуация в Петербурге особенно затруднена. Утром город оказался полностью покрыт снегом, дорожные службы все еще продолжают борьбу со стихией. К настоящему моменту на дорогах работают 1 180 человек и 1037 единиц снегоуборочной техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга призвали водителей сократить поездки на личном транспорте, чтобы дорожные службы могли более оперативно очистить улицы от большого количества снега.