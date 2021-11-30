Пенсионерка чистила снег своей лопатой, чтобы попасть в магазин

Пенсионерка чистила снег своей лопатой, чтобы попасть в магазин
Пенсионерка чистила снег у входа в магазин. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Пожилой петербурженке пришлось самостоятельно расчищать снег у входа у одного из домов, чтобы попасть в магазин.

По словам очевидцев, пенсионерка боролась со снегом на углу перекрестка Дегтярной улицы и 4-й Советской. Подробности рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Покупатель, пенсионерка чистит вход, чтоб пройти в магазин. Заведующая Морозова лишь разводит руками и говорит, что у них нет лопаты», — написал автор записи.

Сегодня дорожная ситуация в Петербурге особенно затруднена. Утром город оказался полностью покрыт снегом, дорожные службы все еще продолжают борьбу со стихией. К настоящему моменту на дорогах работают 1 180 человек и 1037 единиц снегоуборочной техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга призвали водителей сократить поездки на личном транспорте, чтобы дорожные службы могли более оперативно очистить улицы от большого количества снега.

новости СПб снегопад уборка снега


 

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Пенсионерка чистила снег своей лопатой, чтобы попасть в магазин
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