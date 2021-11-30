Петербуржцы застряли в 10-балльных пробках вечером 30 ноября

Петербуржцы застряли в 10-балльных пробках вечером 30 ноября
Дорожная ситуация в Петербурге вечером 30 ноября. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга стоят в 10-балльных пробках. Загруженность автомобильных трасс резко возросла еще до часа пик.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:00 во вторник, 30 ноября, пробки в городе оцениваются в 10 баллов. К 20:00 загруженность спадет до 6 баллов. Нормализоваться ситуация на дорогах должна только к 22:00.

Красным отмечены участки на Литейном, Суворовском, Невском и Лиговском проспектах, центральных набережных. Машины застряли в пробке на подъездах к Литейному, Тучкову, Троицкому мостам, а также мосту Александра Невского и Володарскому.

Крупные заторы наблюдаются на участках КАД, Московском шоссе, набережной Обводного канала и у станций метро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пробку на Московском шоссе собрали фуры, буксующие на заснеженной дороге. Пробка начиналась от пересечения шоссе с Пролетарской улицей.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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