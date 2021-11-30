Автобус 169А теперь будет ходить до метро «Чернышевская»

Автобус 169А теперь будет ходить до метро &#171;Чернышевская&#187;
Автобус 169А теперь будет ходить до метро "Чернышевская". Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Со среды, 1 декабря, продлевается маршрут автобуса № 169А. Теперь транспорт будет следовать от станции метро «Площадь Александра Невского» до станции метро «Чернышевская».

Маршрут автобуса 169А изменен, теперь он будет ходить до метро «Чернышевская». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Благодаря изменению трассы маршрута улучшено транспортное обслуживание нескольких бизнес-центров, завода «Измерон», а также делового комплекса «Невская ратуша». Также улучшено положение административных учреждений вблизи Смольного.

Автобусы в количестве 10 штук будут курсировать по будним дням с 7:00 до 20:00 с интервалом движения 7-8 минут в часы пик. Однако в выходные и праздничные дни маршрут работать не будет.

Центральный район Санкт‑Петербурга характеризуется высокой концентрацией объектов притяжения, например мест труда, учебных заведений, развлекательных учреждений и культурных достопримечательностей. В связи с этим и было решено продлить маршрут автобуса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за счет федерального бюджета для Петербурга закупили 13 школьных автобусов.

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Автобус 169А теперь будет ходить до метро «Чернышевская»
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