В Петербурге построят веткомплекс стоимостью 400 млн рублей

В Петербурге построят веткомплекс стоимостью 400 млн рублей
В Петербурге построят веткомплекс для лечения особо опасных болезней за 400 млн рублей. Фото: pixabay

Возведут здание в Московском районе Петербурга.

О том, что на Московском шоссе в доме №15 появится большой ветеринарный комплекс сообщается на сайте государственных закупок.

Предполагается, что в новом корпусе для ФГБУ «Ленинградская МВЛ» будут лечить особо опасные болезни. Здесь доктора будут работать с возбудителями африканской чумы свиней и другими очень опасными заболеваниями животных.

Стартовая цена контракта на строительство составляет 402 млн 863 тыс. 718. Подать заявку можно до полудня 8 декабря 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 по 30 ноября в Санкт-Петербурге прошел Юбилейный X Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» при поддержке Правительства города.

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