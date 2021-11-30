Инспектора хотят проверить снегоплавильные и снегоприёмные пункты

Инспектора хотят проверить снегоплавильные и снегоприёмные пункты
Сбрасывать снег в реки и каналы запрещено. Фото: Pixabay

Сброс осадков в реки и каналы сулит штрафом, размер которого может составить 300 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Такое заявление прежде всего касается коммунальщиков и предприятий, в случае, если их производственные площадки примыкают к водотокам.

Поэтому инспекторы управления собираются посетить снегоплавильные и снегоприёмные пункты с целью проверки соблюдения требований действующего закона, а также для досмотра временного места размещения снега рядом с водными объектами, подлежащими федеральному надзору.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю количество вакансий дворников увеличилось на 215% по сравнению с началом месяца. Интерес работодателей связывают с ухудшением погодных условий.

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Инспектора хотят проверить снегоплавильные и снегоприёмные пункты
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