В пригороде Детройта произошла стрельба в школе

Есть пострадавшие в результате стрельбы.
Правоохранительные органы сообщают, что предполагаемый злоумышленник уже задержан. Об этом сообщает телекомпания NBC.
После стрельбы в американской школе пострадали несколько человек. Происшествие зафиксировали в пригороде города Детройт, штата Мичиган.
Кроме того, на месте преступления было найдено оружие — пистолет. Возможно, именно из него и велась стрельба.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка. На месте происшествия нашли два пистолета.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Казани задержали подростка, который планировал устроить стрельбу.