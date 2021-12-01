Рост пенсий, QR-коды и маркировка молока: что ждет россиян с 1 декабря

В России с 1 декабря начинает действовать ряд нововведений: индексация пенсий, маркировка молочной продукции и минеральной воды, введение QR-кодов и другое.

Автоматическая индексация пенсий с 1 декабря ждет три категории пенсионеров. Пенсия граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля. Прибавку к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца получат пенсионеры, которые работали до августа этого года, но уволились в этот месяц. Кроме того, надбавки теперь положены россиянам, которые подали заявления на перерасчет.

Система QR-кодов вводится с декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и Сочи. Сферы, где ввели электронные сертификаты, разнятся в зависимости от региона.

С декабря в России сделали бесплатный доступ к социальном значимым сайтам, к которым отнесли сайты властей, внебюджетных фондов и портал госуслуг. Зайти на эти сайты получится даже при отрицательном балансе.

Кроме того, с этого месяца производители обязаны маркировать упакованную минеральную воду, а также молочную продукцию со сроком хранения до 40 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что социально значимые сайты в России стали бесплатными.