Рост пенсий, QR-коды и маркировка молока: что ждет россиян с 1 декабря

Рост пенсий, QR-коды и маркировка молока: что ждет россиян с 1 декабря
Система QR-кодов вводится с 1 декабря в шести регионах. Фото: Gazeta.SPb

В России с 1 декабря начинает действовать ряд нововведений: индексация пенсий, маркировка молочной продукции и минеральной воды, введение QR-кодов и другое.

Автоматическая индексация пенсий с 1 декабря ждет три категории пенсионеров. Пенсия граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля. Прибавку к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца получат пенсионеры, которые работали до августа этого года, но уволились в этот месяц. Кроме того, надбавки теперь положены россиянам, которые подали заявления на перерасчет.

Система QR-кодов вводится с декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и Сочи. Сферы, где ввели электронные сертификаты, разнятся в зависимости от региона.

С декабря в России сделали бесплатный доступ к социальном значимым сайтам, к которым отнесли сайты властей, внебюджетных фондов и портал госуслуг. Зайти на эти сайты получится даже при отрицательном балансе.

Кроме того, с этого месяца производители обязаны маркировать упакованную минеральную воду, а также молочную продукцию со сроком хранения до 40 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что социально значимые сайты в России стали бесплатными.

QR-коды законы маркировка нововведения рост пенсий


 

Новости партнеров
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рост пенсий, QR-коды и маркировка молока: что ждет россиян с 1 декабря
МИД Украины пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
Прокуратура будет всю зиму следить за уборкой снега в Петербурге
Социально значимые сайты в России стали бесплатными
В мире коронавирусом заразились более 262,7 млн человек
Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре
В Пулково ночью 1 декабря задержали один самолет
Жителей Петербурга попросили не садиться за руль во время снегопада