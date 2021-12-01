Агапитова стала новым омбудсменом по правам человека

Депутаты одобрили кандидатуру.
Депутаты Законодательного собрания выбрали нового уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. За пост боролись девять человек, должность займет Светлана Агапитова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Известно, что во втором туре Агапитова боролась за пост с Ильей Черменевым. В итоге она набрала абсолютное большинство голосов – за оппонента проголосовал только один человек.
Напоминаем, что должность омбудсмена освободилась после того, как Александр Шишлов был избран депутатом ЗакСа седьмого созыва. Агапитова будет уполномоченным по правам человека в течение пяти лет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЗакСе обсудили поправки в законодательство о СМИ-иноагентах.