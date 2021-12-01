Агапитова стала новым омбудсменом по правам человека

Светлана Агапитова. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин
Светлана Агапитова. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Депутаты одобрили кандидатуру.

Депутаты Законодательного собрания выбрали нового уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. За пост боролись девять человек, должность займет Светлана Агапитова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Известно, что во втором туре Агапитова боролась за пост с Ильей Черменевым. В итоге она набрала абсолютное большинство голосов – за оппонента проголосовал только один человек.

Напоминаем, что должность омбудсмена освободилась после того, как Александр Шишлов был избран депутатом ЗакСа седьмого созыва. Агапитова будет уполномоченным по правам человека в течение пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЗакСе обсудили поправки в законодательство о СМИ-иноагентах.

ЗакС новости СПб омбудсмен по правам человека светлана агапитова


 

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