В НИИ гриппа Смородинцева рассказали о высоком риске завоза в Россию штамма «омикрон»

В НИИ гриппа Смородинцева рассказали о высоком риске завоза в Россию штамма «омикрон»
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Специалист призвал уделить особое внимание гражданам, которые возвращаются на родину после поездок за границу.

Директор ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» с большой вероятностью могут ввезти в Россию люди, путешествующие сейчас за границей. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Он отметил, что пока новый вариант коронавируса в стране не выявлен. Но совсем скоро его могут завести туристы. Особое внимание стоит уделить тем, кто приезжает из Африки и других зарубежных стран.

«В Чехии, Испании, Австрии, Бельгии. Там по 1-2 случая, это вчера, сегодня, может быть, больше. Даже Австралия вовлечена. Сегодня внимание, скорее всего, должно быть ко всем прибывшим из-за рубежа»,

– говорит Дмитрий Лиознов.

Напоминаем, что «омикрон» считается одним из самых опасных, но это пока не доказано. В России уверены, что «Спутник V» защищает от нового штамма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач из ЮАР рассказал о симптомах омикрон-штамма коронавируса.

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