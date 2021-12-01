Врач из ЮАР рассказал о симптомах омикрон-штамма коронавируса

Врач из ЮАР рассказал о симптомах омикрон-штамма коронавируса
Пока что заболевание при омикрон-штамме проявляется в легкой форме. Фото: pexel

Врач из ЮАР, где был обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», Унбен Пиллэй рассказал о симптомах у заразившихся этим вариантом.

По словам медика, пока что заболевание при омикрон-штамме проявляется в легкой форме, однако что-либо утверждать еще рано, поскольку на сбор точных данных требуется время, передает Bloomberg.

Пиллэй отметил, что в больницах у пациентов с «омикронов» наблюдаются симптомы гриппа, сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — рассказал считает врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для оценки устойчивости омикрон-штамма к вакцинам нужно две недели.

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