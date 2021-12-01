ЗакС Петербурга снова поддержал поправку о проведении слушаний по градостроительству в онлайне

ЗакС Петербурга снова поддержал поправку о проведении слушаний по градостроительству в онлайне
ЗакС Петербурга снова поддержал поправку о проведении слушаний по градостроительству в онлайне. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Во втором чтении депутаты Петербурга поддержали законопроект о продлении запрета на публичные слушания по градостроительным вопросам. По новому предложению совещания будут проходить в онлайн-формате.

Инициатива о слушаниях по градостроительству в сети до 31 декабря 2022 года снова была рассмотрена на заседании Законодательного собрания 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа. Такие ограничения связываются с пандемией коронавируса.

Депутат Борис Вишневский выступает против такого законопроекта. Он отмечает, что причин продлевать запрет нет.

«Ничто не мешает принять такие же меры безопасности в актовом зале районной администрации, какие принимаются в кинотеатрах, на футбольных матчах и концертах», — подчеркнул депутат.

Вишневский также подготовил поправку ко второму чтению, но она не получила поддержку парламента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Заксобрания Петербурга рассмотрела законопроект о проведении слушаний по градостроительству в онлайн-формате еще 23 ноября. Поправку предложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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