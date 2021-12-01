Инфекционист США: новый омикрон-штамм сопротивляется действию вакцин

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса может распространяться легче предыдущих.

По слова главного инфекциониста США новый штамма коронавируса сопротивляется действию современных вакцин и может легче передаваться. Об этом сообщают РИА Новости.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться», — отметил Фаучи.

Однако инфекционист утверждает, что точной информации о том, как «омикрон» взаимодействует с вакцинами на данный момент нет. При этом нужно быть готовыми к тому, что вирус обойдет препараты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новый омикрон-штамм коронавируса при условии более сильного заразного воздействия сможет вытеснить вариант «дельта». При этом, пока рано говорить о способствовании появления нового штамма окончанию пандемии.