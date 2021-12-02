За ноябрь в Петербурге ввели в эксплуатацию 170 домов

За ноябрь в Петербурге ввели в эксплуатацию 170 домов. Фото: pixabay.com

За ноябрь в Петербурге ввели в эксплуатацию 170 домов. Фото: pixabay.com

В Северной столице за минувший ноябрь в эксплуатацию сдали около 4 000 квартир.

В Санкт-Петербурге за уже ушедший ноябрь сдали 173 586,2 кв. м жилья, — это 170 домов, в которых около 3997 квартир. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по строительству.

Лидером по эксплуатации стал Приморский район. В этом месте закончили возводить 12 домов на 2862 квартиры. Следом за Приморским районом расположился Московский район, в котором ввели четыре дома на 966 квартир. На третьем месте расположился Пушкинский район, где за ноябрь жильцы смогли заселиться в 29 частных домов.

Также отмечается, что в ноябре были введены в эксплуатацию 10 зданий, таких как лечебно-диагностический корпус СПб ГБУЗ «Городская больница Св. Великомученника Георгия» в Выборгском районе и детский сад на 220 мест в Красносельском районе.

В общей сумме на 1 декабря в Петербурге сдали более 3 млн кв. м жилья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девелоперы предупредили россиян о грядущем росте цен на жилье в декабре перед новогодними праздниками.