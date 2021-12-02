В Петербурге собрались 6-балльные пробки утром в четверг

В Петербурге с утра на дорогах образовались пробки. В четверг, 2 декабря, появились заторы, которые достигли четырех баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе 6-балльные пробки, с 10 часов до 16:00 пробки не опустятся ниже 4-х баллов. Движение на дорогах затруднено.

Крупные заторы собрались на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале, у Московского вокзала, у станции метро «Гостиный двор». Затруднено движение на проспект Энгельса, площади Мужества, Свердловской набережной, Московском шоссе, Народной улице и Дальневосточном проспекте.

Пробки также собрались на Московском проспекте, Благодатной улице, улице Типанова и на некоторых участках КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидает преимущественно облачная погода, но обойдется без существенных осадков, а температурный фон будет по-прежнему ниже нормы.