В Петербурге ночь на 2 декабря стала самой холодной, днем ожидается до -8 градусов

В Петербурге ночь на 2 декабря стала самой холодной, днем ожидается до -8 градусов
В Петербурге началась настоящая зима. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня жителей Петербурга ожидает преимущественно облачная погода, но обойдется без существенных осадков, а температурный фон будет по-прежнему ниже нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 2 декабря, синоптическая ситуация в городе будет определяться влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого облачными вихрями.

«Санкт-Петербург: морозы крепнут», – написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит -6…-8 градусов, в Ленобласти похолодает до -10. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм ртутного столба, что ниже нормы.

«Добавлю, что минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы – температура воздуха опустилась до -8,3°», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти снегопад закончится 3 декабря.

михаил леус новости СПб погода


 

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