Стали известные популярные причины отказа в должности на собеседовании

Бывает такое, что человек слишком компетентен для должности. Фото: Pixabay

Бывает такое, что человек слишком компетентен для должности. Фото: Pixabay

Чаще всего на работу не берут из-за несовпадения зарплатных ожиданий.

Аналитики рассказали о некоторых тонкостях приема сотрудников на новую работу. Чаще всего людям отказывают в должности из-за несовпадения зарплатных ожиданий, сообщает исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

Есть сразу несколько причин, по которым люди ищут новую работу. Самая главная – это желание больше зарабатывать. Также люди отправляются на поиске из-за сокращений или закрытия организации из-за пандемии. Бывает и такое, что человек решил сменить сферу деятельности.

Треть участников опроса отметили, что не справились со стресс-интервью на собеседовании. Самые сложные вопросы обычно задают на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных агентов, работников банков.

Отказать могут из-за несовпадения зарплатных ожиданий, отсутствия опыта, частой смены работы или компетентности кандидата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель.