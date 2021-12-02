Запуск поездов «Аллегро» до Хельсинки отменили из-за омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» отменил возобновление железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки.

Об этом сообщает издание Yle, ссылаясь на заместителя госсекретаря финского МИД Нину Васкунлахти. Запуск поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки отложили на неопределенный срок.

Изначально планировалось, что поезда начнут ходить между двумя странами с 12 декабря, однако планы нарушил омикрон-штамм. Сейчас точной даты запуска нет.

Напомним, о грядущем возобновлении железнодорожного сообщения сообщал российский оперштаб. Финский оператор скоростных железных дорог официального подтверждения не давал, но президенты России и Финляндии на встрече смогли договориться о запуске поездов до конца года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к Рождеству пройдет запуск поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки.