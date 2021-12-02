Запуск поездов «Аллегро» до Хельсинки отменили из-за омикрон-штамма

Запуск поездов &#171;Аллегро&#187; до Хельсинки отменили из-за омикрон-штамма
Запуск "Аллегро" отложили на неопределенный срок. Фото: РЖД

Новый штамм коронавируса «омикрон» отменил возобновление железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки.

Об этом сообщает издание Yle, ссылаясь на заместителя госсекретаря финского МИД Нину Васкунлахти. Запуск поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки отложили на неопределенный срок.

Изначально планировалось, что поезда начнут ходить между двумя странами с 12 декабря, однако планы нарушил омикрон-штамм. Сейчас точной даты запуска нет.

Напомним, о грядущем возобновлении железнодорожного сообщения сообщал российский оперштаб. Финский оператор скоростных железных дорог официального подтверждения не давал, но президенты России и Финляндии на встрече смогли договориться о запуске поездов до конца года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к Рождеству пройдет запуск поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки.

возобновление сообщения омикрон-штамм поезда Аллегро финляндия хельсинки


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Угроза всему миру: штамм COVID-19
Угроза всему миру: штамм COVID-19 "омикрон" вызвал страх у ВОЗ
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Запуск поездов «Аллегро» до Хельсинки отменили из-за омикрон-штамма
Суд отклонил иск против журналиста Придыбайло об оскорблении граждан Белоруссии
Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества
Движение по Малому проспекту П.С. ограничат до осени 2022 года
Таможенники обнаружили в Петербурге более 100 тысяч пачек сигарет, ...
В Смольном сообщили о выходе Петербурга на плато по коронавирусу
На юго-западе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира
Холдинг USM Усманова продал долю VK группе «Согаз»