К Рождеству пройдет запуск поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки

К Рождеству пройдет запуск поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки
План заключается в том, чтобы поезд "Аллегро" начал движение в рождественский сезон. Фото: РЖД

Движение скоростного поезда прекратилось весной прошлого года из-за пандемии, вызванной COVID, сообщает «ТАСС».

К рождественскому сезону по западному стилю могут возобновить железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. Как стало известно, финская железнодорожная компания VR ждет согласие от РЖД в письменном виде. После чего станет известно о возможностях передвижения в свете антикоронавирусных ограничений.

Согласно плану Финских железных дорог «Аллегро» должен быть запущен к рождественскому сезону, передает «Фонтанка» слова пресс-секретаря VR Тату Туоминена.

Вероятно, на «Аллегро» будут распространяться те же правила, что и на другие поездки между Россией и Суоми, считают в пограничной службе Финляндии.

Отметим, Финляндия отроет железнодорожный погранпункт на границе с РФ 18 октября, но для россиян ограничения продлят до 7 ноября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Австрией, Швейцарией и ОАЭ.

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