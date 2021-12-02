Путин ударил кулаком по столу при обсуждении условий работы шахтеров

Путин ударил кулаком по столу при обсуждении условий работы шахтеров
По словам Путина, текущая система оплаты труда шахтеров создает стимулы пренебрегать требованиями безопасности. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин не сдержал эмоции и ударил кулаком по столу на совещании по ситуации в угольной отрасли.

Это случилось сегодня во время обсуждения условий работы российских шахтеров. Путин подчеркнул, что горняки рискуют своими жизнями, поэтому власти обязаны создать такие условия, чтобы не было необходимости ставить безопасность рабочих под угрозу.

«Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил глава государства, ударив кулаком по столу.

Российский лидер также указал на необходимость изменить структуру оплаты труда шахтеров, исключив выплаты, зависящие от выработки, из условно-постоянной составляющей.

По словам Путина, текущая система оплаты труда шахтеров создает стимулы пренебрегать требованиями безопасности.

«И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», — сказал политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин выразил надежду на завершение пандемии коронавируса.

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