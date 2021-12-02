Прокуратура возбудила 25 дел в отношении руководства шахты «Листвяжная»

В четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» произошло задымление. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» произошло задымление. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Прокуратура возбудила 25 административных дел против руководства шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Кроме того, прокурорами инициировано привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификации, сообщает РИА «Новости».

«Всего возбуждено 25 дел. По каждому из них мы добьемся справедливого решения», — приводит слова Краснова РИА «Новости».

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин не сдержал эмоции и ударил кулаком по столу на совещании по ситуации в угольной отрасли. Это случилось во время обсуждения условий работы российских шахтеров. Он подчеркнул, что горняки рискуют своими жизнями, поэтому власти обязаны создать такие условия, чтобы не было необходимости ставить безопасность рабочих под угрозу.