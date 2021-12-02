Тела еще шестерых погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная»

Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты «Листвяжная».

«Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтеров», — сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

В шахте остаются еще 29 погибших.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.