Тела еще шестерых погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная»

Тела еще шестерых погибших горняков подняли из шахты &#171;Листвяжная&#187;
Шахта. Фото: pixabay

Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты «Листвяжная».

«Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтеров», — сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

В шахте остаются еще 29 погибших.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.

кемеровская область шахта шахта "Листвяжная"


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тела еще шестерых погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная»
У певицы Хлебниковой началось заражение тканей лица
Новый альбом Oxxxymiron прослушали 3,7 млн менее чем за сутки
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
В Пушкинском районе загорелось шесть боксов
ФАС согласовала цену на «Спутник М»
Хирург по ошибке ампутировала пациенту не ту ногу
Прокуратура возбудила 25 дел в отношении руководства шахты «Листвяжная»