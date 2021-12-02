Попова заявила, что в ряде случаев люди с ковидом заразны более 100 дней

Попова заявила, что в ряде случаев люди с ковидом заразны более 100 дней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что некоторые пациенты с коронавирусом могут оставаться заразными более 100 дней.

«Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней», — приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что в таком случае ни один врач не выпишет человека, если он продолжает быть источником заражения.

С начала пандемии в России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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