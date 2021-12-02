В Смольном сообщили о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

В Смольном сообщили о выходе Петербурга на плато по коронавирусу
Лисовец подчеркнул, что текущие данные говорят о том, что город вышел на плато по коронавирусу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам чиновника, показатель, по которому власти оценивают эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, исчисляется по зарегистрированным случаям и данным Роспотребнадзора. Кроме того, Смольный следит за числом проведенных и положительных ПЦР-тестов. Лисовец подчеркнул, что текущие данные говорят о том, что город вышел на плато по коронавирусу.

«Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон», — приводит слова главы комздрава ТАСС.

Лисовец добавил, что показатель вакцинации от ковида в Северной столице остается выше среднего по стране. Ежедневно в городе прививаются более 450 человек на 100 тысяч населения. Он отметил, что Петербургу удается достаточно быстрыми темпами формировать иммунную прослойку.

Чиновник также заявил, что за ноябрь число коек для коронавирусных больных сократили с 9,4 тысячи до 7,9 тысячи. По его словам, если потребуется задействовать резервы коек, то они в городе есть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет третий день подряд.

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