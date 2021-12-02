Более 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после аварии на «Листвяжной»

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Участники рабочей группы после ЧП на «Листвяжной» во время проверки шахт Кузбасса нашли свыше 600 нарушений.

«Мы сразу после аварии создали рабгруппу, проверили все угольные шахты. Теперь идет проверка разрезов. Имеем более 600 нарушений, но они устраняются на месте, но нет ни одного…» — приводит слова губернатора региона Сергея Цивилева «Интерфакс».

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.