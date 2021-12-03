В Петербурге скончались еще 60 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 26 380. В России подтверждено 1 217 летальных исходов за сутки, всего умерли 278 857 заболевших.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено еще 2 609 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. показатель вакцинации от ковида в Северной столице остается выше среднего по стране. Ежедневно в городе прививаются более 450 человек на 100 тысяч населения. Городу удается достаточно быстрыми темпами формировать иммунную прослойку.