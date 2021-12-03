Снег и мороз: облачная спираль закроет небо над Петербургом в пятницу

Снег и мороз: облачная спираль закроет небо над Петербургом в пятницу
Снегопад в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В последний день рабочей недели жителей Петербурга ожидает облачная погода, не обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 3 декабря, на погоду окажет влияние северо-восточная периферия приближающегося циклона, названного нашими немецкими коллегами «Даниэль». Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, пойдет снег.

«Санкт-Петербург: есть первые -10°», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит -4…-6 градусов, по Ленобласти похолодает до -8. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм ртутного столба, что ниже нормы.

«Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начале зимы – температура воздуха опустилась до -10,4°, а по области до -20,9° (Лодейное поле)», — добавил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу и в грядущие выходные в Ленинградской области синоптики прогнозируют сильный и умеренный снег.

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