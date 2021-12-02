Ленобласть ждет сильный снег в конце недели

Ленобласть ждет сильный снег в конце недели
В регионе выпадет много снега. Фото: pixabay.com

В пятницу и в грядущие выходные в Ленинградской области синоптики прогнозируют сильный и умеренный снег, сообщили в ГУ МЧС.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадки в виде снега начнутся в Ленобласти с пятницы, 3 ноября. Сильный снег продолжит идти в регионе и в субботу. В воскресенье синоптики обещают умеренный снег. На дорогах при этом ожидается гололедица.

В ночь на 3 ноября в область придут морозы. Температура упадет до -13…-18 градусов. Днем ожидается от -3 до -8 градусов. Ветер разгонится до 4-9 метров в секунду, в прибрежных районах порывы достигнут 12 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге похолодает до -10 и продолжится снегопад.

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