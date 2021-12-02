В пятницу в Петербурге похолодает до -10 и продолжится снегопад

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде снега и до -10 градусов.
В ночь на пятницу, 3 декабря, обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в темное время суток опустится до -8…-10 градусов, в дневное время ожидается -3…-5.
Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня будет дуть умеренный ветер северо-восточных, восточных направлений.
Атмосферное давление будет меняться мало.
На дорогах гололедица. Водителям стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также необходимо соблюдать осторожность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская прокуратура весь зимний сезон будет контролировать качество уборки снега на улицах города.