АО «ЛОЭСК» подписал договор аренды подстанции с «Мется Свирь»

В рамках консолидации электросетевых активов 2 декабря АО «ЛОЭСК» подписал договор аренды подстанции с финской компанией «Мется Свирь».

«ЛОЭСК» арендовал подстанцию напряжением 110/10 кВ, которая принадлежит принадлежащую лесопромышленному заводу «Мется Свирь». Об этом сообщает телекомпания «ЛенТВ24».

Такое партнерство выгодно обеим компаниям. Так, «Мется Свирь» получит средства за арендную плату и сможет сэкономить на обслуживании подстанции, а также уменьшить стоимость электроэнергии за счет снижения затрат по оплате потерь в электрических сетях. У «ЛОЭСК», в свою очередь, большие возможности для надлежащего обслуживания, ремонта и модернизации электрооборудования.

«Трансформаторная подстанция на нашем предприятии объект высокого напряжения — стратегически важный. У нас нет цели самим обслуживать такой высокотехнологичный объект. Наша задача, максимально эффективно заниматься своей деятельностью — обработкой древесины и распиловкой», — заявил генеральный директор ООО «Мется Свирь» Вячеслав Канатов.

В Ленобласти разработана обширная по консолидации электросетевого имущества. Компания «ЛОЭСК» скупает и арендует объекты с уровнем напряжения от 6 до 110 кВ. Консолидация необходима прежде всего потому, что владельцы сетевых активов, не обладающих статусом территориальных сетевых организаций, не всегда уделяют должное внимание обеспечению бесперебойного электроснабжения.

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