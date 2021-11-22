РЖД и компания Siemens разработают поезд со средней скоростью 360 км/час

РЖД и компания Siemens разработают поезд со средней скоростью 360 км/час
РЖД и компания Siemens разработают поезд со средней скоростью 360 км/час. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Компании Siemens и РЖД подписали контракт, по которому они совместно займутся разработкой высокоскоростного поезда. Он будет использоваться для перевозок по новой высокоскоростной магистрали Москва-Петербург.

РЖД и компания Siemens совместно разработают поезд, у которого средняя скорость будет составлять 360 км/час. Об этом сообщил президент Siemens в России Александр Либеров на Российско-германском отраслевом форуме.

«Это серьёзная скорость, до неё разгоняется самолёт при взлёте. Мы прошли первый этап, недавно подписали соглашение с РЖД, причем мы начали разработку этого поезда, не имея никакого контракта, сейчас мы подписали контракт и концепция поезда уже подходит к завершению и начинается настоящая разработка», — отмечает Либеров.

В настоящее время ведутся работы по подбору поставщиков и разработке поездка. Производить новинку будут на заводе «Уральские локомотивы». Планируемая дата выпуска 0 2028 год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что для постройки магистрали в Петербурге и Москве будет создана определённая инфраструктура.

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