AO «ЛОЭСК» консолидирует электросетевое оборудование

АО «ЛОЭСК» ведет активную деятельность по консолидации электросетевых активов. Подписан договор аренды подстанции напряжением 110/10 кВ в Ленинградской области. Объект принадлежит крупной, лесопромышленной финской компании «Мется Свирь», которая входит в мировой концерн «Мется Групп».

Работа ведется в рамках программы по консолидации электросетевого имущества. Организацию интересуют объекты с уровнем напряжения от 6 до 110 кВ, это электрические и трансформаторные подстанции, распределительные устройства, кабельные и воздушные линии. В рамках программы компания «ЛОЭСК» приобретает и арендует энергооборудование, в том числе бесхозные сети, у муниципальных органов власти и иных собственников, для которых передача и распределение электроэнергии не является профильным видом деятельности. Необходимость консолидации обусловлена в первую очередь тем, что владельцы сетевых активов, не обладающих статусом территориальных сетевых организаций, не всегда уделяют должное внимание обеспечению бесперебойного электроснабжения. В то же время в ремонт и реконструкцию энергооборудования и сетей, купленных и арендованных АО «ЛОЭСК», вкладываются значительные средства, производится их модернизация, позволяющая минимизировать риск возникновения внештатных ситуаций в электросетевом комплексе.

Партнерство выгодно обеим сторонам. Для финской компании такое сотрудничество принесет только преимущества.

«Трансформаторная подстанция на нашем предприятии объект высокого напряжения – стратегически важный. У нас нет цели самим обслуживать такой высокотехнологичный объект. Наша задача, максимально эффективно заниматься своей деятельностью – обработкой древесины и распиловкой. Это хорошее решение, передать подстанцию в руки специалистов, чтобы оборудование работало надежно. Немаловажно, что компания «Мется Свирь» получит доход от аренды и компенсацию затрат», — рассказал генеральный директор ООО «Мется Свирь» Вячеслав Канатов.

«Мется Свирь» специализируется на лесопильном производстве, им нет необходимости держать в своем штате специалистов-энергетиков. У «ЛОЭСК» есть больше возможностей для надлежащего обслуживания, ремонта и модернизации электрооборудования. База нашего Тихвинского РЭС находится в непосредственной близости от завода. Нештатную ситуацию, энергетики устранят в короткие сроки», — рассказал генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 декабря АО «ЛОЭСК» подписал договор аренды подстанции с финской компанией «Мется Свирь».