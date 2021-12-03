Сергей Боярский стал руководителем отделения «Единой России» в Петербурге

Сергей Боярский стал руководителем отделения &#171;Единой России&#187; в Петербурге
Сергей Боярский возглавил петербургское отделение ЕР. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил петербургское отделение «Единой России».

Об этом сегодня сообщается в телеграм-канале партии. В сообщении говорится, что кандидатуры секретарей еще пяти региональных отделений партии рекомендовал председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Так, временно исполняющим обязанности секретаря отделения «Единой России» в Петербурга стал Сергей Боярский. В Ульяновской области отделение ЕР возглавил гендиректор «Газпром межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко, в Томской области — сенатор Владимир Кравченко, в Марий Эл — замглавы Госсобрания региона Евгений Кузьмин, в Хакасии — депутат Госдумы Сергей Сокол.

Их наделят полномочиями секретарей на ближайших региональных конференциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведев заявил о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов.

единая россия новости СПб секретарь сергей боярский


 

Новости партнеров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Угроза всему миру: штамм COVID-19
Угроза всему миру: штамм COVID-19 "омикрон" вызвал страх у ВОЗ
Пенсионный фонд поднимет выплаты трем категориям граждан
Пенсионный фонд поднимет выплаты трем категориям граждан
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сергей Боярский стал руководителем отделения «Единой России» в ...
После выходных в Ленобласть придут ночные морозы до -25 градусов
Власти обсудили вопрос снижения летальности в ковидных стационарах Петербурга
На птицефабрике в Ленобласти накрыли подпольный алкоцех
«Почта Росси» доставит товары из онлайн-магазинов Японии в Петербург
Обрушившаяся штукатурка с дома на Петроградке разбила иномарку
Стали известны подробности смерти рабочего при уборке снега в Петербурге
Петербург находится на 30 месте в России по уровню вакцинации