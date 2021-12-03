Сергей Боярский стал руководителем отделения «Единой России» в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил петербургское отделение «Единой России».

Об этом сегодня сообщается в телеграм-канале партии. В сообщении говорится, что кандидатуры секретарей еще пяти региональных отделений партии рекомендовал председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Так, временно исполняющим обязанности секретаря отделения «Единой России» в Петербурга стал Сергей Боярский. В Ульяновской области отделение ЕР возглавил гендиректор «Газпром межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко, в Томской области — сенатор Владимир Кравченко, в Марий Эл — замглавы Госсобрания региона Евгений Кузьмин, в Хакасии — депутат Госдумы Сергей Сокол.

Их наделят полномочиями секретарей на ближайших региональных конференциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведев заявил о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов.