Медведев заявил о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов

Российские власти не должны допустить возникновения этнических анклавов на территории страны, мигрантам нужно помочь адаптироваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, для этих целей должны быть предприняты дополнительные меры, та как этнические анклавы становятся рассадниками преступности.

Как сообщил ТАСС, Медведев отметил, что таких примеров в мире предостаточно. И подчеркнул, что важно уделить внимание непропорциональности, которая возникает на фоне миграции населения внутри России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России прогнозирует двукратный скачок иностранных рабочих в России, который может достигнуть в 2022 году 398 тыс. человек. Это рекорд за 25 лет, в 1996 году приток мигрантов с РФ составил 400 тыс. человек.