Медведев заявил о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов

Медведев заявил о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов
Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с мигрантами в России. Фото: kremlin.ru

Российские власти не должны допустить возникновения этнических анклавов на территории страны, мигрантам нужно помочь адаптироваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, для этих целей должны быть предприняты дополнительные меры, та как этнические анклавы становятся рассадниками преступности.

Как сообщил ТАСС, Медведев отметил, что таких примеров в мире предостаточно. И подчеркнул, что важно уделить внимание непропорциональности, которая возникает на фоне миграции населения внутри России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России прогнозирует двукратный скачок иностранных рабочих в России, который может достигнуть в 2022 году 398 тыс. человек. Это рекорд за 25 лет, в 1996 году приток мигрантов с РФ составил 400 тыс. человек.

дмитрий медведев мигранты Россия


 

Новости партнеров
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведев заявил о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов
Юрий Хованский пожаловался на давление со стороны следствия в СИЗО
Петербуржцам рассказали об уникальном обитателе Ленинградского зоопарка с броней
В Смольном заявили, что ситуация с COVID-19 в Петербурге остается напряженной
Пациентку «Ленэкспо» попросили не гадать на картах Таро своим соседям
Посетителей Green Park в Славянке эвакуировали после пожарной сигнализации
Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках в понедельник вечером
Припаркованный посреди дороги автомобиль собрал пробку на Тихорецком