Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП на шахте «Листвяжная»

96 человек находятся на амбулаторном лечении. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

96 человек находятся на амбулаторном лечении. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте «Листвяжная».

Трое пострадавших остаются в стационарах, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Один — средней степени тяжести, и 2 в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что 96 человек находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.