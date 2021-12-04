Большая часть петербуржцев недолюбливают свое руководство на работе

Большая часть петербуржцев недолюбливают свое руководство на работе
Чаще всего петербуржцы недовольны работодателями. Фото: Pixabay

Таковых среди опрошенных оказалось свыше 70%.

Петербуржцы рассказали, как они относятся к своей работе и что им нравится в ней больше всего. Большая часть горожан отметили, что недовольны поведением начальства. Об этом сообщает компания HeadHunter.

Так многие петербуржцы очень довольны своими коллегами. Общением и взаимодействием с ними довольны 43% опрошенных. Также 40% рады выполнять рабочие обязанности. Треть сотрудников оказались довольны своей зарплатой, а еще 20% добавили, что им нравится их компания.

Работодатели вызывают меньше всего радости – только 28% опрошенных удовлетворены ими. Это на 3% меньше показателя по всей стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге набирает популярность вакансия контролера QR-кодов.

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