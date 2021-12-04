Песков раскрыл дату переговоров по видеосвязи Путина и Байдена

Песков раскрыл дату переговоров по видеосвязи Путина и Байдена
Переговоры будут проходить в режиме видеосвязи. Фото: сайт Кремля

В Кремле подтвердили проведение переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По информации представителя президента РФ, общение запланировано на вечер. И добавил, что главы государств сами определят необходимое для разговора время.

Как сообщили «РИА Новости», Песков отметил, что переговоры будут проходить в режиме видеосвязи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле рассчитывают на то, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится как можно скорее.

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