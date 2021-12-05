Гузеева рассказала, как восстанавливает обоняние после перенесенного COVID

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала о том, как восстанавливается после перенесенного COVID-19. Обоняние к ней не вернулось.

Своей реабилитацией артистка поделилась на странице в Instagram. Чтобы восстановить обоняние, она решила покупать себе духи в большом количестве.

«Я после ковида не чувствую запахов. Вот такая у меня терапия. Некоторые запахи я начинаю узнавать», — рассказала ведущая «Давай поженимся».

Напомним, в конце сентября телеведущую и актрису Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лариса Гузеева вернулась к работе после перенесенного ковида. Она вышла на съемочную площадку программы «Давай поженимся!» на Первом канале.