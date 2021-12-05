Гузеева рассказала, как восстанавливает обоняние после перенесенного COVID

Гузеева рассказала, как восстанавливает обоняние после перенесенного COVID
Лариса Гузеева опубликовала новое видео. Фото: скриншот instagram

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала о том, как восстанавливается после перенесенного COVID-19. Обоняние к ней не вернулось.

Своей реабилитацией артистка поделилась на странице в Instagram. Чтобы восстановить обоняние, она решила покупать себе духи в большом количестве.

«Я после ковида не чувствую запахов. Вот такая у меня терапия. Некоторые запахи я начинаю узнавать», — рассказала ведущая «Давай поженимся».

Напомним, в конце сентября телеведущую и актрису Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лариса Гузеева вернулась к работе после перенесенного ковида. Она вышла на съемочную площадку программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

коронавирусная пандемия лариса гузеева потеря обоняния


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гузеева рассказала, как восстанавливает обоняние после перенесенного COVID
Вирусолог назвал условие для январского локдауна в России
Почти 38 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки
Лопнувшая труба стала причиной потопа на проспекте Кузнецова
Киркоров собрал звезд на вечеринку в честь 10-летия дочери
Ночной пожар в доме на Белградской вывел жильцов на улицу в мороз
Министр иностранных дел Финляндии подхватил COVID
В Петербурге более 400 человек с COVID попали в больницы за сутки